«بي إن سبورتس» تعتذز عن عدم بث مباريات الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلنت شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، مساء اليوم الإثنين، عدم قدرتها على نقل بث مباريات الدوري الإيطالي، لأسباب وُصفت بـ«القانونية».

وقال الشبكة التلفزيونية المالكة لحقوق بث عدد من البطولات والدوريات الكبرى، في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها تعتذر عن عدم القدرة على بث مباريات البطولة الإيطالية.

وأوضحت: «لأسباب قانونية، نحن نأسف في beIN على اتخاذ قرار بعدم بث مباريات Serie A (الدوري الإيطالي). نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا القرار، ولكن نأمل أن تستمروا في الاستمتاع بالمحتوى الرياضي المتميز والمشوق الذي نقدمه دائمًا على قنواتنا.

يُذكر أن الدوري الإيطالي عاود نشاطه، السبت، بعد غياب لمدة 110 أيام ولم تقم «بي إن سبورتس» ببث أي مباراة عبر قنواتها.