مانشستر سيتي يدخل مواجهة بيرنلي بأهمية خاصة

نجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (تويتر)

يدخل مانشستر سيتي مواجهة اليوم الإثنين عندما يستضيف فريق بيرنلي على ملعب الاتحاد في ختام منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» التي عادت منافساته بعد توقف طويل دام لأكثر من ثلاثة أشهر وبالتحديد منذ منتصف مارس الماضي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

يسعى السيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل استغلال تعادل ليفربول السلبي مع مضيفه فريق إيفرتون أمس الأحد من أجل تقليل الفارق بينهما على مستوى النقاط في جدول الترتيب ويدخل السيتي اللقاء وهو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة فيما يتواجد بيرنلي في المركز 11 برصيد 39 نقطة بينما يتصدر ليفربول المسابقة برصيد 83 نقطة.

يواجه مانشستر سيتي بغرض الفوز وإنهاء الموسم في مركز الوصافة أو في المربع الذهبي على أقل تقدير، حيث سيتخذ هذه المباريات كاستعداد جيد قبل خوض مواجهة ريال مدريد في إياب دور 16 من دوري الأبطال أغسطس المقبل، وهي البطولة التي ودعها المرشح الأول للفوز بـ«البريميرليغ» هذا الموسم ليفربول.