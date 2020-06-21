ليفربول يقع في فخ التعادل بالديربي أمام إيفرتون.. ويبتعد خطوة عن لقب الدوري

جانب من مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

وقع فريق «ليفربول» في فخ التعادل السلبي، أمام نظيره «إيفرتون»، في مباراة الديربي، التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

ودخل «ليفربول» المباراة بتشكيل مكون من: جوردان بيكفورد، سيموس كولمان، مايكل كين، ماسون هولجات، لوكاس دينييه، أندري جوميز، توم ديفيس، أنثوني جوردون، أليكس أيوبي، دومينيك كالفيرت ليوين، ريتشارلسون.

فيما دخل الليفر بتشكيل مكون من: أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجل فان دايك، جيمس ميلنر، فابينو، جوردان هندرسون، نابي كيتا، تاكومي مينامينو، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو.

ولم يشارك النجم المصري محمد صلاح في مباراة الديربي، بسبب عدم جاهزيته، ولكنه كان حاضرًا على دكة البدلاء مع زملائه.

وبهذا التعادل، ابتعد حلم «ليفربول» بتحقيق لقب الدوري الأربعاء المقبل، حيث سيتعين عليه تحقيق انتصارين، الأول على «كريستال بالاس»، ثم على ملاحقه «مانشستر سيتي» الأسبوع المقبل.

ولا يزال «ليفربول» يتصدر ترتيب الدوري بفارق 23 نقطة عن «مانشستر سيتي»، لكن الأخير سيستطيع تقليص الفارق إلى 20 نقطة في حال انتصاره على «بيرنلي» مساء غدًا الإثنين.