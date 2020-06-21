ليفربول يقع في فخ التعادل بالديربي أمام إيفرتون.. ويبتعد خطوة عن لقب الدوري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 10:28 مساء
جانب من مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

وقع فريق «ليفربول» في فخ التعادل السلبي، أمام نظيره «إيفرتون»، في مباراة الديربي، التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

ودخل «ليفربول» المباراة بتشكيل مكون من: جوردان بيكفورد، سيموس كولمان، مايكل كين، ماسون هولجات، لوكاس دينييه، أندري جوميز، توم ديفيس، أنثوني جوردون، أليكس أيوبي، دومينيك كالفيرت ليوين، ريتشارلسون.

فيما دخل الليفر بتشكيل مكون من: أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجل فان دايك، جيمس ميلنر، فابينو، جوردان هندرسون، نابي كيتا، تاكومي مينامينو، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو.

ولم يشارك النجم المصري محمد صلاح في مباراة الديربي، بسبب عدم جاهزيته، ولكنه كان حاضرًا على دكة البدلاء مع زملائه.

وبهذا التعادل، ابتعد حلم «ليفربول» بتحقيق لقب الدوري الأربعاء المقبل، حيث سيتعين عليه تحقيق انتصارين، الأول على «كريستال بالاس»، ثم على ملاحقه «مانشستر سيتي» الأسبوع المقبل.

ولا يزال «ليفربول» يتصدر ترتيب الدوري بفارق 23 نقطة عن «مانشستر سيتي»، لكن الأخير سيستطيع تقليص الفارق إلى 20 نقطة في حال انتصاره على «بيرنلي» مساء غدًا الإثنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جديد «كورونا».. الإصابات تتزايد في أميركا اللاتينية والمغرب.. وترامب يتحدى ...
دولى
وفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
«موانئ دبي» تستعد لـ«الأسوأ» لكن عينها على مزيد من الاستحواذات
اقتصاد
منظمة الصحة العالمية لم «تقفل ملف كورونا»
منوعات
الصديق الصور لـ«بوابة الوسط»: النيابة تباشر التحقيق في قضية «رشوة» ديوان ...
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا المذيع المتميز أحمد أنور والمطرب عطية محسن
ثقافة وفن
«هذا المساء» مع رغدة ابراهيم: الجنوب المنسي .. التهميش المستمر والثروات المنهوبة
فيديو
«صحة الوفاق» تعلن مقتل 25 من الأطقم الطبية والمساعدة منذ بداية حرب طرابلس
ليبيا
دراسة إيطالية تكتشف وجود فيروس كورونا بمياه الصرف الصحي منذ ديسمبر 2019
دولى
ترامب يهدد مستشاره السابق بولتون: سيدفع «ثمنا باهظا» لنشره كتابه
دولى
قائد المنطقة الغربية العسكرية المصرية: جاهزون لردع كل من يمس بأمن مصر القومي
عربى
(فيديو) السيسي يتفقد قوات الجيش المصري بالمنطقة الغربية العسكرية
عربى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي محسنات الخبز .. وما هي أضرارها على الصحة؟