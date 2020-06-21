تشيلسي يقلب الطاولة على أستون فيلا بثنائية في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 08:02 مساء
جانب من مباراة تشيلسي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

حول فريق «تشيلي»، تأخره بهدف، إلى فوز ثمين على فريق «أستون فيلا، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «فيلا بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كورنتي هاوس هدفًا لصالح «أستون فيلا» في الدقيقة 43 من عمر المباراة، قبل أن يتمكن بوليسيتش من إدارك التعادل لصالح «تشيلسي» في الدقيقة 60.

وأحرز الفرنسي أوليفييه جيروه الهدف الثاني لـ«تشيلسي» سريعًا في الدقيقة 62، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

بهذه النتيجة رفع «تشيلسي» رصيده إلى 51، وظل بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد «أستون فيلا» عند 29 نقطة بالمركز التاسع عشر.

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