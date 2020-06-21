تطورات جديدة بشأن انتقال بيانيتش إلى برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 07:16 مساء
نجم وسط «يوفنتوس» البوسني ميراليم بيانيتش. (إنترنت)

كشف تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، تطورات جديدة بشأن انتقال نجم وسط «يوفنتوس»، البوسني ميراليم بيانيتش، إلى نادي «برشلونة»، في الميركاتو الصيفي المقبل. 

ويحاول «برشلونة» بشتى الطرق التوصل لاتفاق مع «يوفنتوس» يقضي بانتقال بيانيتش إلى ملعب «كامب نو»، إلا أن البيانكونيري ما زال مصممًا على ضم البرازيلي آرثر ميلو، لاعب الفريق الكتالوني.

وبحسب جريدة «سبورت» الكتالونية، سيتعين على «برشلونة» و«يوفنتوس» حسم الصفقة التبادلية في الأيام المتبقية من شهر يونيو، حتى يتم احتساب ميزانيتيهما في الموسم الحالي، حيث ما زالت الصفقة معقدة بشكل كبير، في ظل تمسك آرثر ميلو بالاستمرار في «برشلونة»، حتى بعدما رفع «يوفنتوس» قيمة الراتب المعروض عليه.

ورغم تفكير «يوفنتوس» في التعاقد مع البرتغالي نيلسون سيميدو، ظهير أيمن «برشلونة»، بدلًا عن آرثر، إلا أنهم تراجعوا في اللحظات الأخيرة بناء على توصية من مدربهم ماوريسيو ساري، الذي طالب بضرورة التعاقد مع آرثر.

وأوضحت الجريدة أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق مع آثر، يمكن أن تتعرض الصفقة للفشل، حيث يهتم «برشلونة» للغاية بالحصول على بيانيتش، لكن لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال صفقة تبادلية.

وإذا لم تتم الصفقة، فإن «يوفنتوس» يمكن أن يعرض بيانيتش في السوق الصيفية، رغم رغبة اللاعب نفسه في الانتقال إلى «برشلونة». وبالتالي سيكون أمام «برشلونة» 10 أيام فقط للتوقيع مع بيانيتش، في الوقت الذي يحذر فيه «يوفنتوس» من أن العملية ستكون مستحيلة في شهر يوليو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جديد «كورونا».. الإصابات تتزايد في أميركا اللاتينية والمغرب.. وترامب يتحدى ...
دولى
وفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
«موانئ دبي» تستعد لـ«الأسوأ» لكن عينها على مزيد من الاستحواذات
اقتصاد
منظمة الصحة العالمية لم «تقفل ملف كورونا»
منوعات
الصديق الصور لـ«بوابة الوسط»: النيابة تباشر التحقيق في قضية «رشوة» ديوان ...
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا المذيع المتميز أحمد أنور والمطرب عطية محسن
ثقافة وفن
«هذا المساء» مع رغدة ابراهيم: الجنوب المنسي .. التهميش المستمر والثروات المنهوبة
فيديو
«صحة الوفاق» تعلن مقتل 25 من الأطقم الطبية والمساعدة منذ بداية حرب طرابلس
ليبيا
دراسة إيطالية تكتشف وجود فيروس كورونا بمياه الصرف الصحي منذ ديسمبر 2019
دولى
ترامب يهدد مستشاره السابق بولتون: سيدفع «ثمنا باهظا» لنشره كتابه
دولى
قائد المنطقة الغربية العسكرية المصرية: جاهزون لردع كل من يمس بأمن مصر القومي
عربى
(فيديو) السيسي يتفقد قوات الجيش المصري بالمنطقة الغربية العسكرية
عربى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي محسنات الخبز .. وما هي أضرارها على الصحة؟