تطورات جديدة بشأن انتقال بيانيتش إلى برشلونة

نجم وسط «يوفنتوس» البوسني ميراليم بيانيتش. (إنترنت)

كشف تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، تطورات جديدة بشأن انتقال نجم وسط «يوفنتوس»، البوسني ميراليم بيانيتش، إلى نادي «برشلونة»، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويحاول «برشلونة» بشتى الطرق التوصل لاتفاق مع «يوفنتوس» يقضي بانتقال بيانيتش إلى ملعب «كامب نو»، إلا أن البيانكونيري ما زال مصممًا على ضم البرازيلي آرثر ميلو، لاعب الفريق الكتالوني.

وبحسب جريدة «سبورت» الكتالونية، سيتعين على «برشلونة» و«يوفنتوس» حسم الصفقة التبادلية في الأيام المتبقية من شهر يونيو، حتى يتم احتساب ميزانيتيهما في الموسم الحالي، حيث ما زالت الصفقة معقدة بشكل كبير، في ظل تمسك آرثر ميلو بالاستمرار في «برشلونة»، حتى بعدما رفع «يوفنتوس» قيمة الراتب المعروض عليه.

ورغم تفكير «يوفنتوس» في التعاقد مع البرتغالي نيلسون سيميدو، ظهير أيمن «برشلونة»، بدلًا عن آرثر، إلا أنهم تراجعوا في اللحظات الأخيرة بناء على توصية من مدربهم ماوريسيو ساري، الذي طالب بضرورة التعاقد مع آرثر.

وأوضحت الجريدة أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق مع آثر، يمكن أن تتعرض الصفقة للفشل، حيث يهتم «برشلونة» للغاية بالحصول على بيانيتش، لكن لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال صفقة تبادلية.

وإذا لم تتم الصفقة، فإن «يوفنتوس» يمكن أن يعرض بيانيتش في السوق الصيفية، رغم رغبة اللاعب نفسه في الانتقال إلى «برشلونة». وبالتالي سيكون أمام «برشلونة» 10 أيام فقط للتوقيع مع بيانيتش، في الوقت الذي يحذر فيه «يوفنتوس» من أن العملية ستكون مستحيلة في شهر يوليو.