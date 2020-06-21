نيوكاسل يضرب شيفيلد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

جانب من مباراة نيوكاسل وشيفيلد في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

حقق فريق نيوكاسل فوزًا كبيرًا على ضيفه شيفيلد يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، في المباراة التي أُقيمت بينهما عصر اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ودون سيطرة واضحة من أحد الفريقين على مجريات اللعب، حتى أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الأيرلندي جون إجان مدافع شيفيلد في الدقيقة 50.

استغل نيوكاسل النقص العددي في صفوف شيفيلد وأحرز آلان ماكسيمين الهدف الأول لنيوكاسل في الدقيقة 55، وأضاف مات ريتشي الهدف الثاني في الدقيقة 69، واختتم جويلينتون أهداف اللقاء في الدقيقة 78، لتنتهي المباراة بفوز نيوكاسل 3-0.

بتلك النتيجة رفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 38 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند النقطة 44 في المركز السابع.