ليفربول يظهر أمام إيفرتون بضغط من السيتي للتتويج بلقب غائب منذ 30 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 03:38 مساء
مباراة سابقة بين ليفربول ومانشستر سيتي (أرشيفية : الإنترنت)

يحل فريق ليفربول ضيفا على إيفرتون في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت ليبيا بملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في أول ظهور للمرشح الأول للفوز بلقب «البريميرليغ» هذا الموسم بعد انقطاع طويل بسبب جائحة «كورونا».

وعادت عجلة «البريميرليغ» للدوران بعد توقف استمر لنحو أكثر من ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد في 17 يونيو الجاري الذي انطلقت فيه حيث فاز ساوثهامبتون على نورويتش سيتي بثلاثية نظيفة و تعادل توتنهام مع مانشستر يونايتد بهدف وبنفس النتيجة تعادل واتفورد مع ليستر سيتي بينما فاز برايتون على أرسنال بهدفين مقابل هدف واحد وفاز وولفرهامبتون على وست هام يونايتد بهدفين دون رد وكريستال بالاس على بورنموث بهدفين دون مقابل.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي قبل 9 جولات من النهاية مما يعني أن فوزه في مباراتين فقط سيمنحه اللقب المحلي رقم 19 في تاريخه والغائب من العام 1990.

ويلعب ليفربول الذي يحتاج 6 نقاط للتتويج بلقب المسابقة لأول مرة منذ 30 عاماً أمام مضيفه إيفرتون اليوم ثم يستضيف فريق كريستال بالاس الأربعاء المقبل في المواجهة التي يحتمل أن يحسم فيها المسابقة حال تحقيقه للفوز في المباراتين قبل أن يحل ضيفاً على مانشستر سيتي في الثاني من شهر يوليو المقبل.

ويسعى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول لاستثمار قوته الهجومية المتمثلة في الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو بجانب المدافع الهولندي الصلب فيرجيل فان دايك.

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