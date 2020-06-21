وفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 11:59 صباحا
لاعب العراق الراحل أحمد راضي (موقع 24)

أعلن مسوؤل في وزارة الصحة العراقية، صباح الأحد، وفاة أسطورة كرة القدم العراقية السابق أحمد راضي عن 56 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في تصريح صحفي مقتضب «توفي اللاعب السابق أحمد راضي»، وفقا لما ذكرته «فرانس برس».

وأدخل راضي  قبل نحو أسبوع إلى أحد مستشفيات العاصمة بغداد بعد ثبوت إصابته بالفيروس وغادر المستشفى الخميس الماضي في إطار رغبته إثر تحسن حالته الصحية، قبل إدخاله مجددا بعد تدهور وضعه الصحي.

برزت موهبة راضي في سن مبكرة مع نادي الزوراء العراقي الذي شهد تألقه، بعدها تألق أحمد راضي في كأس فلسطين للشباب التي كانت بداية شهرته العربية، والتي أُقيمت في المغرب اعام 1983.

لعب مع المنتخب الوطني، وواصل تألقه مع المنتخب الأول حتى كان له دور بوصول العراق لنهائيات كأس العالم، كما حقق بطولة كأس الخليج، خاصة العام 1988 مع المنتخب العراقي، حيث حصل على لقب هداف البطولة، كما أُختير في هذا العام كأفضل لاعب في آسيا.

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