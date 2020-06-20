بارما الإيطالي جاهز بعقد 4 مواسم لـ«بن علي»

المهاجم الدولي الليبي أحمد بن علي (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت وسائل إعلام إيطالية أنباء عن قرب رحيل المحترف الليبي أحمد بن علي، جناح فريق «كروتوني»، إلى فريق «بارما» الإيطالي في عقد مدته أربعة مواسم على أن يكون التوقيع الرسمي بعد انتهاء الموسم الجاري.

ونقل خبير سوق الانتقالات في «سكاي سبورت إيطاليا» جانلو دي مارزو، جانبًا من المفاوضات الجارية قائلاً «إن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة بين كروتوني وبارما، ولم تتبقَ سوى الموافقة على الشروط الشخصية».

وكتبت صحف إيطالية عن اكتمال صفقة الدولي الليبي أحمد بن علي وقربه من الانتقال إلى «بارما»، حيث ينتهي عقده مع ناديه الحالي «كروتوني» صاحب المركز الثاني في «السيريا بي» في 30 من شهر يونيو الجاري ليصبح بعدها اللاعب حرًّا في الانتقال.

ويسعى كروتوني لتجديد عقد بن علي كون الجناح الليبي من ركائز الفريق الاساسية وله الفضل في وصول نادي كروتوني للمركز الثاني واقترابه من «السيريا إيه».