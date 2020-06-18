رسميا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع تيمو فيرنر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 01:30 مساء
تيمو فيرنر. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، توصله إلى اتفاق مع نادي لايبزيغ الألماني، للتعاقد مع مهاجمه الدولي تيمو فيرنر.

وقال النادي في بيان، وفقًا لـ«كورة»، إن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، وافق على البنود الشخصية للعقد وسيبقى مع فريقه الألماني حتى نهاية موسم البوندسليغا، على أن يلتحق فيرنر بزملائه الجدد في يوليو المقبل بعد الخضوع إلى الفحص الطبي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن قيمة الصفقة بلغت 50 مليون يورو، وأن النجم الألماني سيتقاضى أكثر من عشرة ملايين يورو سنويا مع البلوز.

وبات فيرنر الذي أسهم هذا الموسم في بلوغ فريقه ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ثاني لاعب يتعاقد معه النادي اللندني للموسم المقبل، بعد لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي الدولي المغربي حكيم زياش.

وقال تيمو فيرنر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إلى الجميع في نادي تشيلسي.. أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى البلوز في الموسم المقبل.. أشعر أن هذه هي الخطوة الصحيحة بالنسبة لي.

وتابع اللاعب الألماني: "يفرحني أن أصبح جزءًا من هذا النادي.. وأتطلع للعب مع هذا النادي الرائع والتاريخي.. أراكم قريبًا مشجعي تشيلسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التلفزيون المصري: وصول المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن
ليبيا
بولتون يتهم ترامب بالسعى للحصول على دعم صيني للفوز بولاية ثانية
دولى
الحاسي: 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال أقل من 72 ساعة.. والوضع الوبائي غير مستقر
ليبيا
هل تكون كيم يو جونغ الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية وريثة محتملة له؟
دولى
رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لحادث مروري بعد جلسة البرلمان «فيديو»
دولى
مصر .. شفاء أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل جراء جائحة «كوفيد-19»
عربى
واشنطن تفرض عقوبات على بشار الأسد وزوجته أسماء
عربى
سبع دول مرشحة لشغل خمسة مقاعد في مجلس الأمن.. بينها بلدان من أفريقيا
دولى
بنود عقد ميسي الجديد في برشلونة
رياضة عالمية
ما هي تأثيرات عقوبات قانون «قيصر» الأميركي على سورية؟
اقتصاد
إغلاق المدارس وإلغاء 1200 رحلة طيران في العاصمة الصينية بعد رصد إصابات جديدة ...
دولى
بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توصية بريطانية وتحذير مصري بشأن «ديكساميثازون» لعلاج «كورونا»