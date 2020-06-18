رسميا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع تيمو فيرنر

تيمو فيرنر. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، توصله إلى اتفاق مع نادي لايبزيغ الألماني، للتعاقد مع مهاجمه الدولي تيمو فيرنر.

وقال النادي في بيان، وفقًا لـ«كورة»، إن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، وافق على البنود الشخصية للعقد وسيبقى مع فريقه الألماني حتى نهاية موسم البوندسليغا، على أن يلتحق فيرنر بزملائه الجدد في يوليو المقبل بعد الخضوع إلى الفحص الطبي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن قيمة الصفقة بلغت 50 مليون يورو، وأن النجم الألماني سيتقاضى أكثر من عشرة ملايين يورو سنويا مع البلوز.

وبات فيرنر الذي أسهم هذا الموسم في بلوغ فريقه ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ثاني لاعب يتعاقد معه النادي اللندني للموسم المقبل، بعد لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي الدولي المغربي حكيم زياش.

وقال تيمو فيرنر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إلى الجميع في نادي تشيلسي.. أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى البلوز في الموسم المقبل.. أشعر أن هذه هي الخطوة الصحيحة بالنسبة لي.

وتابع اللاعب الألماني: "يفرحني أن أصبح جزءًا من هذا النادي.. وأتطلع للعب مع هذا النادي الرائع والتاريخي.. أراكم قريبًا مشجعي تشيلسي.