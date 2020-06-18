بالفيديو.. مانشستر سيتي يضرب أرسنال بثلاثية في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 12:16 صباحا
مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

حقق مانشستر سيتي، فوزًا كبيرًا على ضيفه أرسنال، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "الاتحاد"، ضمن الاسبوع الـ28 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أحرز رحيم سترلينج الهدف الأول في الدقيقة 47 من زمن الشوط الأول، وضاعف زميله كيفين دي بروين، النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 51 من علامة الجزاء، واختتم فيل فودين ثلاثية مانشستر سيتي في الدقيقة 91.

بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده لـ60 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 40 نقطة في المركز التاسع.

 

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