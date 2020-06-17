بركلات الترجيح.. نابولي بطلا لكأس إيطاليا على حساب يوفنتوس (فيديو)

نابولي بطلًا لكأس إيطاليا على حساب يوفنتوس. (تويتر)

توج نادي نابولي ببطولة كأس إيطاليا للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره نادي يوفنتوس بضربات الترجيح بنتيجة «4-2»، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، والتي أقيمت على استاد الأولمبكو في العاصمة الإيطالية روما.

واستمرت محاولات الفريقين من خلال التسديدات، إلا أن الشوط الأول والثاني خرجا دون أي أهداف، ليتم لجوء الفريقين إلى ركلات الترجيح.

وفي ضربات الحظ الترجيحية، أضاع ديبالا ضربة الترجيح الأولى ليوفنتوس، ليسجل بعدها إنسيني الركلة الأولى لنابولي، ثم أضاع دانيلو ثاني ركلات يوفنتوس، ويسجل بوليتانو ثاني الركلات لنابولي.

وسجل بونوتشي أولى ركلات الترجيح ليوفنتوس، ثم سجل ماكسيموفيتش لنابولي، ثم سجل رامسي لليوفي، قبل أن يسجل ميليك رابع ركلات نابولي بنجاح، ويحقق اللقب لفريقه