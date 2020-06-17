أستون فيلا × شيفيلد.. أولى مباريات عودة الدوري الإنجليزي تنتهي دون أهداف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 09:28 مساء
جانب من مباراة أستون فيلا وشيفيد في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة «أستون فيلا»، أمام نظيره فريق «شيفيد يونايتد» في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب «فيلا بارك»، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحُرم «شيفيلد» من هدف صحيح في الشوط الأول، إثر ضربة حرة نفذها لاعب شيفيلد تجاه المرمى، لكن حارس «أستون» أمسك الكرة واصطدم بزميله قبل أن يدخل داخل الشباك.

وأوضحت الإعادة أن الكرة تجاوزت خط المرمى، واعترض لاعبو «شيفيلد» على عدم احتساب هدف، لكن حكم المباراة أشار إلى أن تقنية خط المرمى لم تشر إلى هدف.

بهذه النتيجة رفع فريق «أستون فيلا» رصيده بعد هذا التعادل إلى 26 نقطة في المركز التاسع عشر، بينما رفع فريق «شيفيد» رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس موقتًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن تفرض عقوبات على بشار الأسد وزوجته أسماء
عربى
سبع دول مرشحة لشغل خمسة مقاعد في مجلس الأمن.. بينها بلدان من أفريقيا
دولى
بنود عقد ميسي الجديد في برشلونة
رياضة عالمية
ما هي تأثيرات عقوبات قانون «قيصر» الأميركي على سورية؟
اقتصاد
إغلاق المدارس وإلغاء 1200 رحلة طيران في العاصمة الصينية بعد رصد إصابات جديدة ...
دولى
بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي
رياضة عالمية
تركيا تدافع عن أنشطتها في ليبيا وتتهم فرنسا بممارسة «أعمال قاتمة» غذت الأزمة
ليبيا
المنظمة الليبية للإعلام المستقل تندد باعتقال المدون والناشط خالد السكران
ليبيا
ابنة شقيق ترامب تنشر مذكرات مثيرة للجدل بشأن الرئيس الأميركي.. «كيف صنعت عائلتي ...
دولى
لافروف: اتصالاتنا مع تركيا لإقناع طرفي النزاع في ليبيا بالجلوس إلى مائدة ...
ليبيا
إسرائيل ترفع عدد الرؤوس النووية بحوزتها إلى 90 رأسا
دولى
بريطانيا تقرر علاج مرضى «كوفيد-19» لديها بمنشط «ديكساميثازون» فورا
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بشرى إيجابية لعلاج «كورونا» من بريطانيا.. والمسلمون يترقبون قرار السعودية بشأن الحج