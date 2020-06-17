أستون فيلا × شيفيلد.. أولى مباريات عودة الدوري الإنجليزي تنتهي دون أهداف

جانب من مباراة أستون فيلا وشيفيد في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة «أستون فيلا»، أمام نظيره فريق «شيفيد يونايتد» في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب «فيلا بارك»، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحُرم «شيفيلد» من هدف صحيح في الشوط الأول، إثر ضربة حرة نفذها لاعب شيفيلد تجاه المرمى، لكن حارس «أستون» أمسك الكرة واصطدم بزميله قبل أن يدخل داخل الشباك.

وأوضحت الإعادة أن الكرة تجاوزت خط المرمى، واعترض لاعبو «شيفيلد» على عدم احتساب هدف، لكن حكم المباراة أشار إلى أن تقنية خط المرمى لم تشر إلى هدف.

بهذه النتيجة رفع فريق «أستون فيلا» رصيده بعد هذا التعادل إلى 26 نقطة في المركز التاسع عشر، بينما رفع فريق «شيفيد» رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس موقتًا.