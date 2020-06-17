«يويفا» يعلن مواعيد ونظام دوري أبطال أوروبا الجديد

مباراة سابقة في دوري الأبطال (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الأربعاء، أن مسابقة دوري الأبطال المعلقة منذ مارس؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد، ستستكمل بنظام بطولة مصغرة في لشبونة اعتباراً من 12 أغسطس.

وأشار الاتحاد على هامش اجتماع للجنته التنفيذية بدأ اليوم، إلى أن المسابقة القارية ستقام اعتباراً من الدور ربع النهائي، بموجب أدوار إقصائية من مباراة واحدة في العاصمة البرتغالية التي ستستضيف المباراة النهائية في 23 أغسطس، وفقا لما نقلته «فرانس برس».

إلى ذلك، ستستكمل المسابقة الثانية للأندية، أي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، بنظام مماثل في أربع مدن ألمانية أبرزها كولن، على أن يقام النهائي في 21 أغسطس المقبل.