إعلان عودة أول بطولة كبرى للتنس

الإسباني رافائيل نادال. (سكاي نيوز)

أعلن اليوم، الثلاثاء، عودة أولى البطولات الكبرى للتنس، بعد توقف منافسات التنس حول العالم بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19)، وهي بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشنغ ميدوز».

وأعلن حاكم ولاية نيويورك، آندرو كومو، اليوم الثلاثاء، أن بطولة أميركا المفتوحة للتنس، ستقام في موعدها المقرر، لكن من دون جمهور، بسبب فيروس «كورونا المستجد».

وكتب كومو على حسابه على «تويتر»، وفقًا لـ«سكاي نيوز»: «ستقام بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كوينز (نيويورك) من دون جمهور من 31 أغسطس إلى 13 سبتمبر»، مؤكدا أن الاتحاد الأميركي للعبة سيتخذ «إجراءات استثنائية لضمان سلامة اللاعبين والعاملين، تتضمن فحوصا صارمة، والمزيد من التعقيم، ومساحات إضافية في غرف الملابس وأماكن إقامة ومواصلات مخصصة».

وسبق لعدد من نجوم اللعبة أن انتقدوا الصيغة المقترحة لإقامتها والقيود الصحية المرافقة لها، على رأسهم الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف أول عالميا، والإسباني رافائيل نادال، الثاني وحامل اللقب.

يذكر أن بطولة ويمبلدون للتنس ألغيت هذا العام، بينما تم دفع بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس» إلى 20 سبتمبر المقبل، أي بعد انتهاء بطولة أميركا المفتوحة بأسبوع.