إعلان عودة أول بطولة كبرى للتنس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 12:10 صباحا
الإسباني رافائيل نادال. (سكاي نيوز)

أعلن اليوم، الثلاثاء، عودة أولى البطولات الكبرى للتنس، بعد توقف منافسات التنس حول العالم بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19)، وهي بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشنغ ميدوز».

وأعلن حاكم ولاية نيويورك، آندرو كومو، اليوم الثلاثاء، أن بطولة أميركا المفتوحة للتنس، ستقام في موعدها المقرر، لكن من دون جمهور، بسبب فيروس «كورونا المستجد». 

وكتب كومو على حسابه على «تويتر»، وفقًا لـ«سكاي نيوز»: «ستقام بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كوينز (نيويورك) من دون جمهور من 31 أغسطس إلى 13 سبتمبر»، مؤكدا أن الاتحاد الأميركي للعبة سيتخذ «إجراءات استثنائية لضمان سلامة اللاعبين والعاملين، تتضمن فحوصا صارمة، والمزيد من التعقيم، ومساحات إضافية في غرف الملابس وأماكن إقامة ومواصلات مخصصة».

وسبق لعدد من نجوم اللعبة أن انتقدوا الصيغة المقترحة لإقامتها والقيود الصحية المرافقة لها، على رأسهم الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف أول عالميا، والإسباني رافائيل نادال، الثاني وحامل اللقب.

يذكر أن بطولة ويمبلدون للتنس ألغيت هذا العام، بينما تم دفع بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس» إلى 20 سبتمبر المقبل، أي بعد انتهاء بطولة أميركا المفتوحة بأسبوع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي
رياضة عالمية
ابنة شقيق ترامب تنشر مذكرات مثيرة للجدل بشأن الرئيس الأميركي.. «كيف صنعت عائلتي ...
دولى
إسرائيل ترفع عدد الرؤوس النووية بحوزتها إلى 90 رأسا
دولى
بريطانيا تقرر علاج مرضى «كوفيد-19» لديها بمنشط «ديكساميثازون» فورا
دولى
دراسة: العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض «كورونا» الأكثر خطورة
دولى
ضربات مؤلمة لمورينيو قبل مواجهة مانشستر يونايتد
رياضة عالمية
«ناتو» يعرب عن قلقه من «تزايد الدور الروسي» في ليبيا
ليبيا
حرس السواحل البريطاني يعثر على حطام مقاتلة أميركية سقطت شمال إنجلترا
دولى
فرنسا تطالب بإنهاء التدخل التركي في ليبيا
ليبيا
خفض مستوى المباحثات بين روسيا وتركيا بعد خلافات بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
النهر الصناعي: توقف ضخ المياه عبر المسار الأوسط المغذي لبني وليد وترهونة بسبب ...
ليبيا
«المحاسبة» يكشف واقعة فساد ويحيل المتورطين إلى النائب العام بينهم أحد أعضاء ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كوريا الشمالية تفجر مكتب الارتباط مع الجنوب (فيديو)