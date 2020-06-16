بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 10:56 مساء
فريق بايرن ميونخ. (تويتر)

توج فريق بايرن ميونيخ، بطلًا للدوري الألماني، للمرة الثامنة على التوالي، والـ30 في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على فيردر بريمن بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، الثلاثاء، في الجولة الـ32 من الدوري.

سجل هدف الفوز للبافاري في شباك فيردر بريمن، روبرت ليفاندوفيسكي، في الدقيقة 43، الذي اعتلى صدارة هدافي «البوندزليجا» بـ31 هدفًا.

بهذه النتيجة رفع بايرن رصيده إلى النقطة 76 من 32 مباراة خاضها في المسابقة التي يتبقى على نهايتها جولتان فقط، ويأتي خلفه بوروسيا دورتموند بـ66 نقطة، فيما توقف رصيد بريمن عند النقطة 28، في المركز قبل الأخير.

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