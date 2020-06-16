واسباك برشلونة يجهز معسكرا تدريبيا للمواهب الليبية

أكاديمية وسباك برشلونة (فيسبوك)

أكد مدير أكاديمية وسباك برشلونة في شمال افريقيا محمد حواس في تصريح عبر صفحة الأكاديمية على «فيسبوك» أن الأكاديمية بدأت التجهيز لأكبر معسكر تدريبي للمواهب الليبية بمدينة سوسة التونسية يتواصل لمدة 30 يوما.

ويتضمن الإقامة والإعاشة والملابس بالإضافة إلى التدريبات اليومية والمحاضرات الرياضية والرحلات السياحية والأعمار المستهدفة للمعسكر من مواليد 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008.

وأضاف احواس أن المميزين في هذه المعسكرات فنيا وسلوكيا ستتاح لهم فرصة إجراء تجارب الأداء بنادي برشلونة الذي وافق رسميا على خوض عدد من المواهب الليبية لتجارب الأداء ضمن فترة المعايشة داخل مقر أكاديمية واسباك ببرشلونة بالإضافة إلى إجراء اختبارات بأندية كورنيلا واسبانيول والميدا ولاماسيا.