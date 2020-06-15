تعرف على موعد وأماكن مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

كأس دوري أبطال أوروبا. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن آخر التطورات بشأن استكمال مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري (2019/2020)، بعد توقف المسابقة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقرر مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفقًا لـ"سكاي سبورتس"، الإنجليزية، اليوم الإثنين، استكمال مباريات دوري الأبطال، خلال شهر أغسطس المقبل، مع تحديد التواريخ الأولية لجولات ربع ونصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية.

وقالت "سكاي سبورتس"، إن بقية مباريات الإياب من الدور ثمن النهائي ستقام يومي 7 و8 أغسطس، في ملاعب الأندية التي ستشارك بشكل قانوني مثل برشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونخ، بعد أن لعبت مواجهات الذهاب خارج أرضها.

بينما ستقام مباريات ربع النهائي من جولة واحدة، من 12 إلى 15 أغسطس، وكذلك نصف النهائي من جولة واحدة، يومي 18 و19 أغسطس، على أن يكون النهائي يوم 23 أغسطس.

ومن المتوقع أن تستضيف مدينة لشبونة البرتغالية المباريات من ربع النهائي حتى آخر مواجهة، بحسب مصادر موثوقة داخل اليويفا وقريبة من صناع القرار بالاتحاد.