باريس سان جرمان يودع كافاني وسيلفا

باريس سان جرمان يودع كافاني وسيلفا. (سكاي نيوز)

أعلن المدير الرياضي لـ«باريس سان جيرمان» الفرنسي، ليوناردو، أن المهاجم إدينسون كافاني هداف الفريق التاريخي، والقائد تياغو سيلفا، سيغادران النادي في ختام موسم دوري أبطال أوروبا الحالي.

وينتهي عقدا اللاعبين في يونيو الجاري، وقال ليوناردو في تصريحات صحفية نقلتها عنه مجلة «لو جورنال دو ديمانش»، وفقًا لـ«سكاي نيوز»، إن النادي لن يمدد التعاقد معهما.

وأوضح ليوناردو: «كان من الصعب اتخاذ هذا القرار لأنهما لاعبان تركا بصمة في تاريخ النادي، لكن قرارنا اُتخذ بناء على العقل والمنطق»، مشيرًا إلى أنه يتوقع استمرار نيمار في صفوف فريقه في الموسم المقبل.

وسيشارك اللاعبان في مسيرة الفريق في دوري الأبطال، الذي يتوقع أن تختتم مبارياته في أغسطس المقبل، علمًا بأن بطل فرنسا تأهل لدور الثمانية بعد تفوقه على «بروسيا دورتموند» الألماني في دور الـ16.

وتوج «سان جرمان» بطلاً لدوري فرنسا في 30 أبريل الماضي، بعد إعلان إلغاء ما تبقى من الموسم منعًا لانتشار العدوى بالفيروس في البلاد.

وانضم كافاني للنادي الباريسي قادمًا من «نابولي» الإيطالي في 2013، وهو الهداف التاريخي لبطل فرنسا برصيد 200 هدف في جميع المنافسات، وشارك مع الفريق في أكثر من 300 مباراة.