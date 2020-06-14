أتلتيكو مدريد يسقط في التعادل أمام أتلتيك بلباو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يونيو 2020, 04:52 مساء
مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو (إنترنت)

سقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل بهدف في المباراة التي جمعته بأتلتيك بلباو، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أتلتيك بلباو بهدف سجله إيكار مونياين في الدقيقة 37، وتعادل أتلتيكو مدريد في الدقيقة 39 عن طريق دييغو كوستا.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس، كما رفع بلباو رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر.

وهذا التعادل هو الثالث عشر لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والخسارة في أربع، فيما أصبح هذا التعادل هو الحادي عشر لبلباو مقابل الفوز في تسع مباريات والخسارة في ثماني.

وعزز فريق برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على ريال مايوركا برباعية نظيفة، أمس السبت، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، في أول مبارياته بالدوري عقب استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

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