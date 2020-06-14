برشلونة يكشف عن قميصه الجديد

كشفت تقارير إخبارية عن موعد ظهور فريق برشلونة لأول مرة بقميصه الجديد، والذي سيرتديه خلال موسم 2020-2021، فإن برشلونة يرغب في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بالقميص الجديد خلال مباراة البرسا أمام نظيره فريق إسبانيول في ديربي كتالونيا.

ويواجه فريق المدرب كيكي سيتين فريق إسبانيول في معقله ملعب كامب نو، إما يوم الثلاثاء 7 يوليو أو الأربعاء 8 يوليو المقبل، ولا تزال خطة البلوجرانا تتطلب موافقة الاتحاد الإسباني لكرة القدم المحترف، ولكن من المتوقع أن يواجه الفريق الكتالوني أي رفض من جانب الاتحاد، وفقًا لجريدة «سبورت» الكتالونية.

ويأمل برشلونة أيضًا في ارتداء قميص الموسم المقبل عندما يواجه نابولي في دوري أبطال أوروبا، في المباراة المقرر إقامتها يوم 8 أغسطس، على الرغم من أن النادي الكتالوني لا يزال لا يعرف ما إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيكون جيدًا مع هذه الفكرة.

القميص الجديد سيطرح للبيع يوم الجمعة 3 يوليو، بينما سيكون القميص الخاص بالمباريات خارج الأرض باللون الأسود وسيطرح للبيع بعد أسبوع من القميص الأساسي.