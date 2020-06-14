برشلونة يهزم مايوركا برباعية والمباراة ترفض الانتهاء دون لمسة ميسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يونيو 2020, 12:13 صباحا
جانب من مباراة برشلونة ومايوركا (إنترنت)

عزز فريق برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على ريال مايوركا برباعية نظيفة، أمس السبت، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، في أول مبارياته بالدوري عقب استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

وتقدم برشلونة بهدف سجله أرتورو فيدال في الدقيقة الثانية، وأضاف مارتن بريثويت الهدف الثاني في الدقيقة 37، وأضاف خوردي ألبا الهدف الثالث في الدقيقة 79 قبل أن يسجل ليونيل ميسي الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، حيث أبت المباراة أن تنتهي دون أن تشهد لمسة ميسي بعد فترة الانقطاع الاضطرارية الطويلة.

وشهدت المباراة استخدام الفريقين لقاعدة التبديلات الخمسة التي أقرها الاتحاد الدولي للعبة، وأقرتها رابطة الدوري الإسباني، ليرفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، ليوسع الفارق بينه وبين ملاحقه وغريمه التقليدي ريال مدريد إلى خمس، علماً بأن مدريد سيلعب مباراته اليوم الأحد أمام إيبار، في المقابل توقف رصيد مايوركا عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق نقطة عن المنطقة الآمنة.

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