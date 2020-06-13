غائبون عن برشلونة الليلة أمام مايوركا بعد توقف «كورونا»

جانب من تدريبات برشلونة (أرشيفية : الإنترنت)

يحل برشلونة ضيفا على منافسه ريال مايوركا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا، في المباراة التي تجمعهما باستاد إيبيروستار، ضمن مباريات الجولة 28 من منافسات الدورى الإسباني، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس «كورونا».

يسعى برشلونة لتحقيق الفوز لإسعاد جماهيره في أول مباراة بعد استئناف الدوري مجددا، لزيادة الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد، بينما يفتقد فريق برشلونة جهود الثنائي عثمان ديمبلي لعدم تسجيله في قائمة الفريق للإصابة، وكليمون لونغليه، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويتوقع البعض أن تكون المواجهة بين برشلونة ومايوركا سهلة نسبيا على لاعبي البرسا، نظرا لوجود فارق كبير في إمكانات اللاعبين، وقدم لاعبو برشلونة موسما استثنائيا بأداء قوي، حيث يتصدر جدول ترتيب «الليغا» برصيد 58 نقطة من أصل 27 مشاركة، بفارق نقطتين عن منافسه ريال مدريد.

وتمكن برشلونة من تحقيق 18 فوزا هذا الموسم، والتعادل في خمس مباريات، والهزيمة في خمس مباريات، وسجل 63 هدفا في جميع المباريات، وعليه 31، وفي المقابل يسعى فريق مايوركا للخروج بأفضل نتيجة من المواجهة التي ستجمعه مع المتصدر، للهروب من منطقة القاع التي يوجد بها في جدول الترتيب للاستمرار بـ«الليغا» الدرجة الأولى في الموسم المقبل، وعدم الهبوط، ويوجد ريال مايوركا في المركز 18 في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من أصل 27 مشاركة.