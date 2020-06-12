إشبيلية يُثبت عودة الدوري الإسباني بثنائية في شباك بيتيس

جانب من مباراة إشبيلية وبيتيس في الدوري الإسباني. (العربية)

عزز فريق إشبيلية، تواجده ضمن فرق المقدمة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الثمين والمستحق بهدفين دون رد، على ضيفه وجاره اللدود ريال بيتيس، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، في الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة.

واستأنفت بطولة الدوري الإسباني فعالياتها مجددًا يوم الخميس في ظل بروتوكول صحي صارم، بعدما توقفت في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تعتبر مباراة ديربي إشبيلية هي الأولى من 110 مباريات متبقية بالمسابقة من المقرر إقامتها خلال 35 يومًا.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، رغم الأفضلية النسبية لإشبيلية، ولكن في الشوط الثاني، افتتح لوكاس أوكامبوس التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، فيما تكفل فيرناندو بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 62.

بهذه النتيجة رفع إشبيلية رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة، في حين تجمد رصيد ريال بيتيس عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.