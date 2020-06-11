توقعات بعودة الجماهير في نهائي كأس ألمانيا

جماهير بايرن ميونخ الألماني. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية أن هناك توقعات بعودة بضع مئات فقط من الجماهير في المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، والتي ستجرى في الرابع من يوليو المقبل، على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

وقال متحدث باسم وزارة داخلية العاصمة، اليوم الخميس، وفقًا لـ«العربية» إن القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، سيتم تخفيفها اعتبارا من 30 يونيو الجاري، حيث سيتم السماح بالتجمعات التي لا تزيد على 1000 شخص. وكان الأمر متروكا للاتحاد الألماني لكرة القدم بصفته منظم المباراة، ليطلب السماح بحضور الجماهير.

ويتضمن حضور 1000 شخص كل من لاعبي الفريقين والطاقم الفني لكل منهما والإعلاميين وآخرين، تاركين بضع مئات من المقاعد للجماهير في الملعب الأولمبي الذي يتسع لـ74 ألف متفرج. بالإضافة إلى ذلك سيكون على الجماهير التسجيل للدخول إلى الملعب، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي أيضا.