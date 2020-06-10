بايرن ميونيخ يضرب موعدا مع ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ. (تويتر)

نجح فريق «بايرن ميونيخ»، في التأهل إلى المباراة النهائية ببطولة كأس ألمانيا، عقب فوزه على ضيفه «آينتراخت فرانكفورت» بنتيجة 2-1، في مباراة نصف النهائي التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أليانز أرينا».

وسجل هدفي «بايرن ميونيخ» إيفان بيريسيتش في الدقيقة 14، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 75، بينما سجل هدف «فرانكفورت» الوحيد داني دا كوستا في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة ضرب البايرن موعدًا في المباراة النهائية مع «باير ليفركوزن»، الذي فاز أمس على «ساربروكن»، بثلاثية نظيفة، في نصف النهائي الأول.