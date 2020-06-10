المحكمة الرياضية تعلن موعد الحكم النهائي في قضية مانشستر سيتي

نجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو. (تويتر)

علقت المحكمة الرياضية، اليوم الأربعاء، على الاستئناف الخاص باستبعاد مانشستر سيتي من البطولات الأوروبية، بسبب عقوبة مفروضة عليه من الاتحاد الأوروبي «يويفا».

وكان الاتحاد الأوروبي، عاقب سيتي بعدم المشاركة في البطولات القارية للأندية لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة قدرها 25 مليون إسترليني، بسبب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.

وقالت المحكمة الرياضية في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، وفقًا لـ«كورة»: «اختتمت جلسة الاستماع في المحكمة بين مانشستر سيتي والاتحاد الأوروبي اليوم في الساعة 4:15 مساء (بتوقيت وسط أوروبا) اليوم».

وأضاف: «عقدت الجلسات التي بدأت في 8 يونيو عن طريق التداول بالفيديو، وتواجد المشاركون من لوزان ولندن، بالإضافة إلى شهود خبراء في بلدان مختلفة»، متابعًا: «في نهاية الجلسة، أعرب الطرفان (الاتحاد الأوروبي ومانشستر سيتي) عن ارتياحهما لسير الإجراءات».

وواصل: «ستبدأ لجنة المحكمين المؤلفة من السيد روي بوتيكا سانتوس (البرتغال)، والبروفيسور أولريش هاس (ألمانيا) والسيد أندرو ماكدوجال كيو سي (فرنسا)، مداولاتها لإعداد القرار»، مختممًا بيان المحكمة الرياضية: «من المتوقع صدور القرار خلال النصف الأول من يوليو 2020، وسيتم إعلان الموعد بالضبط مسبقًا».