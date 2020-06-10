إيطاليا تقر تعديلات بقواعد نصف نهائي الكأس

جانب من مباراة سابقة بين نابولي وإنتر ميلان. (أرشيفية : إنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعديلاً بقواعد مباريات إياب دور نصف نهائي بطولة الكأس.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي، وفقًا لـ«آس» إنه تم الاتفاق على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة إذا انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين.

ومن المقرر أن يستضيف فريق «يوفنتوس» نظيره «ميلان» مساء يوم الجمعة الموافق 12 يونيو، بينما يحل «إنتر ميلان» ضيفًا على نظيره «نابولي» مساء يوم السبت 13 يونيو.

يذكر أن مباراة «يوفنتوس» و«ميلان» كانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فيما فاز «نابولي» بهدف نظيف على نظيره «إنتر».