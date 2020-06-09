برشلونة يكشف عن موقف ميسي وسواريز من المشاركة ضد مايوركا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 09:50 مساء
فريق برشلونة الإسباني. (أرشيفية : إنترنت)

كشف المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، عن موقف ليونيل ميسي، ولويس سواريز، من المشاركة في أولى مباريات العودة، أمام منافسه ريال مايوركا، في المباراة التي ستقام السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

وتعود عجلة منافسات «الليغا» الإسبانية، للدوران رسميا من جديد، الخميس المقبل، بعد توقف النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي، حين يلتقي إشبيلية خصمه ريال بيتيس، في ديربي أندلسي مرتقب.

وقال كيكي سيتين، في تصريحات لـ«راديو كاتالونيا»، وفقًا لـ«آس»: «إن سواريز قادر على البدء أساسيا ضد مايوركا، لكن إشراكه من البداية فعل متهور، وخطير»، موضحًا: «لكن ليس لدي أي شكوك بشأن أن ميسي سيوجد منذ البداية، يوم السبت».

وكان ميسي أثار قلق الجماهير الكتالونية، حين تغيب عن تدريبات فريقه الجماعية، منذ يوم الأربعاء الماضي، لكنه عاد أمس الإثنين، للمشاركة بصورة طبيعية، في الوقت الذي كشف خلاله برشلونة، أن إصابته بسيطة، إذ شعر بانزعاجات عضلية فقط.

من جانبه، حصل سواريز منذ أيام قليلة، على تصريح طبي رسمي، يسمح له بالمشاركة في التدريبات والمباريات، بعد أن تغيب عن الملاعب، منذ فبراير الماضي.

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