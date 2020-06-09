رسميا.. جوارديولا يستعين بمدربه السابق في مانشستر سيتي

خوان مانويل ليلو. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي انضمام خوان مانويل ليلو، إلى الجهاز الفني للمدرب بيب جوارديولا، وذلك حتى يكون بديلًا لميكل أرتيتا، الذي غادر الفريق السماوي باتجاه أرسنال.

وقرر خوان ليلو، وفقًا لـ«ـسبورت 360» قبل أيام، فسخ تعاقده مع نادي تشينجداو هوانغهاي الصيني، من أجل هذا المنصب، حيث كان يعمل هناك مدربا أول.

ويبلغ ليلو من العمر 54 عامًا، ولم يسبق له أن كان لاعبا، لكن خاض تجارب كثيرة مديرا فنيا، ومساعدا، حيث درب ريال سوسيداد، وألميريا، وريال سرقسطة، وتينيريفي، والعديد من الأندية الإسبانية الأخرى.

وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي: «يسعدنا أن نعلن انضمام خوان مانويل ليلو إلى فريق بيب جوارديولا في منصب المدرب المساعد».

ويُعتبر أحد أساتذة بيب جوارديولا في عالم التدريب، ففي 2006 انتقل مدرب مانشستر سيتي الحالي إلى المكسيك للتعلم من صاحب الـ54 عاما على مدى موسم كامل.

وأكد جوارديولا في وقت سابق أن ليلو كان من أحد المدربين الذين تعلم على أيديهم العديد من الأفكار التكتيكية التي رسمت ملامح فلسفته.