رفض استئناف ليون ضد قرار إنهاء الدوري الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 06:49 مساء
فريق ليون الفرنسي. (إنترنت)

رفض مجلس شورى الدولة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، الاستئناف الذي تقدم به نادي ليون، ضد قرار رابطة دوري كرة القدم، في إنهاء الموسم بشكل مبكر بسبب فيروس «كورونا المستجد»، بينما علق هبوط تولوز وأميان الى الدرجة الثانية.

ورفعت الأندية الثلاثة الصوت عاليا ضد القرار الذي اتخذته الرابطة في أواخر أبريل الماضي، بوضع حد للموسم، وتتويج المتصدر باريس سان جيرمان باللقب، بسبب تبعات «كوفيد-19»، وفقًا لـ«آس».

وانعكس القرار بشكل كبير على الأندية الثلاثة، إذ حرم ليون الذي كان يحتل المركز السابع في الترتيب، من المنافسة على مركز مؤهل لإحدى مسابقتي الاتحاد الأوروبي، وتسبب بهبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية.

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