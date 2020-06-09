بريشيا الإيطالي يمنع دخول بالوتيلي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 02:24 مساء
لاعب بريشيا ماريو بالوتيلي (أرشيفية : الإنترنت)

منع نادي بريشيا الإيطالي لاعبه ماريو بالوتيلي من دخول المعسكر التدريبي للفريق، وذلك تزامناً مع ما يتردد عن أن النادي يسعى للاستغناء عن خدمات اللاعب، وقالت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا: «المهاجم بالوتيلي عاد إلى معسكر الفريق في توربولي كاساليا، قبل يوم واحد من موعد نهاية الشهادة الطبية التي كان قدمها لتبرير غيابه عن التدريبات، بداعي معاناته من مشكلات معوية».

وأشار التقرير إلى أن منع اللاعب من دخول المعسكر اليوم، ربما كان أول رد فعل من النادي إزاء البريد الإلكتروني الذي أرسله اللاعب لتقديم الشهادة الطبية، وأبلغ النادي اللاعب بمواصلة فترة الراحة حيث لم يكن هناك برنامج تدريبي جاهز له، وفي ظل رغبة النادي في فسخ عقد بالوتيلي، ينتظر أن تتولى لجنة تحكيم رياضي النظر في الأمر.

ورغم أن بالوتيلي هو هداف بريشيا واللاعب الأفضل من حيث التسويق والدعاية، لأنه اللاعب الوحيد الذي يبيعون قمصانه على موقع النادي الإلكتروني، إلا أن بريشيا يفكر في فسخ عقد ماريو مع النادي، وخلال فترة الحجر الصحي الإلزامي في إيطاليا، لم يقم بالوتيلي بالكثير من التدريبات، وحين عاد إلى النادي أظهر زيادة ملحوظة في الوزن.

ووفقًا لجريدة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن هذه الأسباب يمكن أن تؤدي لفسخ عقد اللاعب، إلى جانب الفوضى العارمة التي أحدثها خلال الموسم، من عنصرية المنافسين ضده، والتصريحات العنصرية من رئيس النادي، وما يقوم به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والبطاقات الملونة، وحادث ليلة رأس السنة الشهير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مالطا ترضخ لتهديدات 425 مهاجرا قدموا من ليبيا لوحوا بتفجير عبوة غاز على السفينة
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه من الأزمة الليبية
ليبيا
روسيا وتركيا تؤكدان الالتزام بتهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف الليبية
ليبيا
إردوغان: مساعي السيطرة على سرت مستمرة مع أهميتها لوجود آبار النفط
ليبيا
باشاغا: رصدنا انتهاكات لحقوق الإنسان من بعض العناصر الأمنية
ليبيا
إردوغان وترامب يبحثان تطورات الأزمة الليبية هاتفيا
ليبيا
«أفريكوم» تكشف عن دورها في مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد «المغرب الإسلامي»
دولى
بلدية طرابلس المركز تعلن خدمة «راتبك»
ليبيا
الملاكم الليبي الزناد في المركز 92 عالمياً والثالث أفريقياً
رياضة محلية
السيسي وبوتين مصممان على إطلاق المفاوضات الليبية في أسرع وقت ممكن
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الباحث المفكر الدكتور على فهمي خشيم
ثقافة وفن
الأزهر يصدر فتوى بشأن بلازما المتعافين من «كورونا».. ويحذر من الامتناع
عربى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«آي بي إم» تتوقف عن بيع برمجيات التعرف على الوجوه.. إليك السبب