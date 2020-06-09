بريشيا الإيطالي يمنع دخول بالوتيلي

لاعب بريشيا ماريو بالوتيلي (أرشيفية : الإنترنت)

منع نادي بريشيا الإيطالي لاعبه ماريو بالوتيلي من دخول المعسكر التدريبي للفريق، وذلك تزامناً مع ما يتردد عن أن النادي يسعى للاستغناء عن خدمات اللاعب، وقالت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا: «المهاجم بالوتيلي عاد إلى معسكر الفريق في توربولي كاساليا، قبل يوم واحد من موعد نهاية الشهادة الطبية التي كان قدمها لتبرير غيابه عن التدريبات، بداعي معاناته من مشكلات معوية».

وأشار التقرير إلى أن منع اللاعب من دخول المعسكر اليوم، ربما كان أول رد فعل من النادي إزاء البريد الإلكتروني الذي أرسله اللاعب لتقديم الشهادة الطبية، وأبلغ النادي اللاعب بمواصلة فترة الراحة حيث لم يكن هناك برنامج تدريبي جاهز له، وفي ظل رغبة النادي في فسخ عقد بالوتيلي، ينتظر أن تتولى لجنة تحكيم رياضي النظر في الأمر.

ورغم أن بالوتيلي هو هداف بريشيا واللاعب الأفضل من حيث التسويق والدعاية، لأنه اللاعب الوحيد الذي يبيعون قمصانه على موقع النادي الإلكتروني، إلا أن بريشيا يفكر في فسخ عقد ماريو مع النادي، وخلال فترة الحجر الصحي الإلزامي في إيطاليا، لم يقم بالوتيلي بالكثير من التدريبات، وحين عاد إلى النادي أظهر زيادة ملحوظة في الوزن.

ووفقًا لجريدة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن هذه الأسباب يمكن أن تؤدي لفسخ عقد اللاعب، إلى جانب الفوضى العارمة التي أحدثها خلال الموسم، من عنصرية المنافسين ضده، والتصريحات العنصرية من رئيس النادي، وما يقوم به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والبطاقات الملونة، وحادث ليلة رأس السنة الشهير.