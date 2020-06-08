أغلى 10 لاعبين في العالم.. صلاح سادسًا وميسي ورونالدو خارج القائمة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 08:01 مساء
نجم ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح. (أرشيفية : إنترنت)

كشف المرصد الرياضي لكرة القدم (CIES)، عن اللاعبين أصحاب القيمة السوقية الأعلى في الدوريات الكبرى، في النصف الأول من عام 2020.

وحافظ نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، على صدارة قائمة أغلى اللاعبين في العالم، في حين غاب اسم الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة العشرة الأوائل، وفقًا لـ«روسيا اليوم»

وبلغت القيمة السوقية لمبابي 259.2 مليون يورو، فيما احتل لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ المركز الثاني بقيمة (194.7) مليون يورو، وتلاهما الإنجليزي الآخر جادون ساتشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في المرتبة الثالثة، بقيمة سوقية قدرها (179.1) مليون يورو.

وأوضح CIES Football Observatory، أن هداف ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، جاء في المركز السادس، برصيد (144.9) مليون يورو، ولكن تفوق عليه كل من ترينت ألكسندر أرنولد وماركوس راشفورد.

وجاء مهاجم نادي برشلونة، ليونيل ميسي، في المركز الحادي والعشرين بقيمة 100.1 مليون يورو، ومنافسه التقليدي ومهاجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، في المركز رقم 70 برصيد 62.8 مليون يورو.

وجاء ترتيب أغلى 10 لاعبين في العالم في النصف الأول من عام 2020 كالتالي:

1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 259.2 مليون يورو

2- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) 194.7 مليون يورو

3- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) 179.1 مليون يورو

4- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) 171.1 مليون يورو

5- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 152.3 مليون يورو

6- محمد صلاح (ليفربول) 144.9 مليون يورو

7- ساديو ماني (ليفربول) 139.2 مليون يورو

8- أنطوان جريزمان (برشلونة) 136.4 مليون يورو

9- ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ) 133.5 مليون يورو

10- هاري كين (توتنهام) 118.7 مليون يورو

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