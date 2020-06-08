ريال مدريد يزاحم مانشستر سيتي وسان جيرمان على الجزائري بن ناصر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 12:00 مساء
الجزائري إسماعيل بن ناصر (أرشيفية : الإنترنت)

تصاعد الصراع على التعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر، مع تقارير تفيد بأن «ريال مدريد» انضم إلى «باريس سان» جيرمان و«مانشستر سيتي» في مطاردة لاعب خط وسط «ميلان» الإيطالي، حيث تم كشف وجود شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو في عقد الجزائري الدولي، الأمر الذي قد يصعب مهمة «الروسونيري» في الإبقاء على لاعب خط الوسط المميز، لطالما كان «باريس سان جيرمان» يتعقب رجل «إمبولي» السابق، ومن بعده «مانشستر سيتي المنضم للمطاردة خلال الأيام القليلة الماضية.

«ريال مدريد» يتنافس أيضًا على توقيع بن ناصر، معجبًا بأدائه في «سان سيرو» وفي كأس الأمم الأفريقية، التي حصل فيها على جائزة أفضل لاعب التي أُقيمت في مصر العام الماضي وفاز بلقبها المنتخب الجزائري، ولا تزال أولوية الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ«ريال مدريد» هي التعاقد مع الموهبة الشابة إدواردو كامافينغا صاحب الـ17 عامًا، لاعب فريق «رين» الفرنسي، لكن بن ناصر هو خيار قابل للتطبيق بشكل أسهل وأسرع بالنسبة للفريق الملكي، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

وتم شراء اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا من «إمبولي» مقابل 16 مليون يورو في الصيف الماضي، لذلك فمن المتوقع أن يحقق «ميلان» أرباحًا كبيرة من وراء بيعه أو حتى في حال دفع الشرط الجزائي في عقده، ولعب إسماعيل بن ناصر 23 مباراة مع فريق «ميلان» هذا الموسم، وصنع هدفًا واحدًا، وقدم الجزائري مستوى مميزًا رفقة «الروسونيري» خلال المباريات التي سبقت تعليق النشاط الرياضي في إيطاليا بسبب جائحة فيروس «كورونا».

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