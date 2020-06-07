الاتحاد الإسباني يصدر قرارا مفاجئا بشأن ضحايا كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يونيو 2020, 10:43 مساء
جانب من مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد، أن اللاعبين سيقفون دقيقة صمت قبل المباريات التي تستأنف بها المنافسات الأسبوع المقبل، وذلك تكريمًا لضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الاتحاد الإسباني، وفقًا لـ"جول"، إن هذا التكريم سيتم أيضًا قبل مباريات الدرجة الثانية والأدوار الفاصلة للدرجتين الثانية والثالثة.

ويستأنف النشاط الكروي في إسبانيا بعد توقفه لثلاثة أشهر بسبب فيروس "كوفيد-19"، الأربعاء بمباراة رايو فايكانو وألباسيتي ضمن دوري الدرجة الثانية، على أن تعود عجلة دوري الدرجة الأولى إلى الدوران الخميس بدربي الأندلس بين إشبيلية وجاره ريال بيتيس.

ويلعب برشلونة المتصدر وحامل اللقب مع مضيفه مايوركا الأحد، فيما يلعب ريال مدريد مطارده المباشر وغريمه التقليدي مع ضيفه إيبار.

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