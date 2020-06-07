الدوري الإنجليزي يعلن خبرا سارا بعد عينات فحوصات «كورونا» الأخيرة

مباراة بين ليفربول ومانشستر سيتي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تلقيها خبرًا سارًا بصدور نتائج سلسلة الفحوص الأخيرة التي أجرتها من دون أي حالات إيجابية بفيروس «كورونا».

ويستعد الدوري الإنجليزي لاستئناف نشاطه في 17 يوليو بعد توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وخضع ما مجموعه 1195 لاعبًا وعاملاً في طواقم الأندية للفحوص في السلسلة السادسة من الاختبارات التي أُجريت يومي الخميس والجمعة.

ومن جانبها، أكدت الرابطة أنه في يومي 4 و 5 يونيو، تم اختبار 1195 لاعبًا وموظفًا في الأندية للكشف عن فيروس «كوفيد-19»، ومن بين هذه الاختبارات، لم تظهر أي نتائج إيجابية.