روما في دائرة الاستثمار الأميركي.. والجماهير تطالب بالبيع الفوري

جماهير روما في لقاء سابق (أرشيفية : الإنترنت)

أعربت جماهير روما الإيطالي عن رغبتها في بيع النادي للملياردير الأميركي، دان فريدكين، الذي تقدم بعرض لشراء النادي منذ فترة، ويبدو أن المفاوضات مع مجموعة فريدكين لبيع النادي، توقفت في الفترة الأخيرة، عقب رفض العرض المقدم لشراء روما مقابل 565 مليون يورو، حيث نشرت الصحافة الإيطالية صورا قامت جماهير روما بوضعها في الشوارع خلال الساعات القليلة الماضية ودون عليها: «فريدكين روما يريدك».

يعاني روما من أزمة مالية طاحنة، حيث تراكمت ديون النادي بصورة كبيرة بسبب فترة التوقف جراء أزمة «كورونا»، مما وضع إدارة النادي في ورطة كبيرة، وكانت التقارير الصحفية أكدت أيضا رغبة رجل الأعمال الأميركي جو داغروسا في شراء روما، ولكنه خرج ليؤكد أنه مهتم فقط بشراء النادي دون اتخاذ خطوات رسمية وتطالب جماهير روما بكل فئاتها ببيع النادي لمستثمر آخر، من أجل انتشال النادي من وضعيته الصعبة الحالية، في ظل عدم قدرة الإدارة الحالية على حل الأزمة المالية التي وقع بها.

وسبق وكشف رجل الأعمال الأميركي جوزيف داجروسا، مالك نادي بوردو الفرنسي السابق، عن موقفه من شراء نادي روما الإيطالي، حيث قام رجل الأعمال البالغ من العمر 45 عاما بشراء نادي بوردو الفرنسي في نوفمبر 2018، لكنه قام ببيعه بعد 12 شهرا فقط، وأبدى داجروسا اهتمامه بشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي، لكن يبدو أنه خسر الصفقة لصالح صندوق الاستثمار السعودي، ولم يخف رجل الأعمال منذ ذلك الحين رغبته في الاستثمار في أحد أندية كرة القدم، وزعمت جريدة «لا ريبوبليكا الإيطالية»، أن روما قد يكون الوجهة المحتملة لدا جروسا، حيث تحدث رجل الأعمال الأميركي عن إمكانية الاستحواذ على روما.