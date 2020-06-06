الإنسانية تكلف مايكل جوردان 100 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 08:59 مساء
أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان (أرشيفية : الإنترنت)

تبرع أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان بمئة مليون دولار لمنظمات تكافح من أجل المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية، في ظل موجات احتجاج في مختلف أنحاء البلاد بسبب قتل أحد أفراد الشرطة للمواطن الأسود جورج فلويد.

قال بطل الدوري ست مرات في التسعينات مع شيكاغو بولز، الجمعة، في بيان إن علامته التجارية ستوزع المبلغ على مدى عشر سنوات لمنظمات مختلفة، في محاولة لمعالجة «العنصرية المتأصلة»، وفقا لما نقلته «فرانس برس».

وقال جوردن في بيان: «حياة السود تهم، وهذا ليس بيانا لإثارة الجدل، وحتى القضاء تماما على العنصرية المتأصلة فإننا سنواصل التزامنا بحماية وتحسين حياة السود».

وقال رئيس علامة جوردن التجارية، كريج ويليامز، في بيان له: «يركز برنامجنا على دعم التعليم والإرشاد ومساعدة الشباب السود على مواجهة عقبات العنصرية، ونعرف أن بإمكاننا القيام بالمزيد لترك أثر حقيقي في المجتمع ونحن نتحمل المسؤولية».

وكان جوردان علق أخيرا على وفاة فلويد قائلا إنه «متألم وغاضب جدا، ويدعم كل من يتصدى للعنصرية والعنف تجاه الأشخاص الملونين في بلادنا».

جوردن صنع تاريخا مع فريقه السابق شيكاغو بولز وقاده للتتويج بلقب دوري السلة الأميركي للمحترفين ست مرات في التسعينات، ودخل قاعة مشاهير السلة، كما شارك في مباراة كل النجوم 14 مرة، بجانب فوزه بجائزة أفضل لاعب في الموسم خمس مرات، ويملك حاليا فريق تشارلوت هورنتس.

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