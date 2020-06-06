كيف نال «كورونا» من الوقت؟.. برشلونة يتحرك نحو تجديد عقد ميسي

الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة (أرشيفية : الإنترنت)

بدأ نادي برشلونة الإسباني اتخاذ خطوات تجديد عقد نجم فريق وأسطورة العالم ليونيل ميسي حيث بدأت الأطراف المعنية في التحرك نحو الأمر لعمل كافة الأمور من البداية حول التفاوض الذي سيجري مباشرة بواسطة رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو والذي لن تذاع تفاصيله الأولى من النادي وفي هذه الأثناء.

وجاءت الأنباء عبر جريدة «موندو ديبورتيفو» المقربة من النادي الكتالوني والتي كشفت معلومات أفادت بها إذاعة كادينا كوبي حول أنه خلال الأسابيع المقبلة سيبدأ التفاوض ووفقا لموندو ديبورتيفو فإن المقربين من ميسي يؤكدون أنه لا يوجد انتظار لفتح مجال التفاوض ولا لبدء أي تفاصيل تحت عنوان المفاوضات المبدئية حيث يريد ميسي الدخول مباشرة في أهم التفاصيل حينما يتم بدء الخطوات الأولى.

التجديد لميسي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لجوسيب ماريا بارتوميو خصوصًا في ظل بقاء عام واحد على عقد الأرجنتيني إذ ينتهي في 2021 ولكن الجميع متيقنون من بقائه لسنوات إضافية وكان بارتوميو مرجحا أن يبدأ عملية التفاوض من أجل ميسي خلال شهر مارس الماضي لكن أتى التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد الذي تفشى بشكل مستشرٍ في إسبانيا ليعطل الملف الهام للغاية بالنسبة للرئيس المثير للجدل في أروقة النادي الكتالوني.

وفي وقت سابق تصاعدت قصة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مع ناديه السابق برشلونة وامتد الأمر إلى تجديد عقد زميله السابق ميسي الذي اشترط بدوره إعادة نيمار إلى قلعة الـ«بارسا»، ضمن شروطه للبقاء في النادي الكتالوني بجانب طلب زيادة كبيرة في راتبه لتجديد عقده مع النادي الإسباني الذي ينتهي في صيف 2021 ويحصل بموجبه على راتب سنوي قدره 50 مليون يورو في حين يجري برشلونة مناقشات مع ميسي منذ فترة بشأن تجديد العقد حتى العام 2023 لكن لم يتوصل الطرفان بعد لاتفاق نهائي.

ويشترط ميسي (32 عامًا) رفع راتبه بمقدار 10إلى 15 مليون يورو للتوقيع على العقد الجديد كما أنه من ضمن شروط ميسي إعادة نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا وتسعى إدارة برشلونة بكل قوة لتلبية مطالب ميسي اعتقادًا منها بأن ذلك من شأنه إخفاء المشاكل الحالية في النادي كما كشفت وسائل إعلام مختلفة من بينها جريدة «لاغازيتا ديللو سبورت» الإيطالية عن محاولات جديدة من جانب إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لإغراء نيمار براتب ضخم لتجديد عقده وتجاهل العودة إلى برشلونة الإسباني ومن ثم البقاء في نادي العاصمة الفرنسية مدة أطول حيث ينتهي عقد نجم البرازيل مع نادي العاصمة في 2022 ويحصل بموجبه على راتب سنوي يقدر بـ31 مليون يورو يعد الأضخم في العالم لكن رغبة برشلونة في استعادة نجمه السابق رفع من قيمته المالية ليتحول إلى نقطة صراع جديدة.

يستعد باريس سان جيرمان لرفع راتب نيمار إلى 38 مليون يورو سنويًّا لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد في «حديقة الأمراء» حتى العام 2025 ويأتي ذلك في الوقت الذي ذكر فيه على نطاق واسع أن إعادة نيمار تمثل الأولوية الأولى لبرشلونة في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعدما فشل النادي في تحقيق ذلك مطلع الموسم الجاري في حين يمكن أن تعرقل خطوة باريس سان جيرمان الجديدة نوايا برشلونة اتجاه نيمار خاصة مع الراتب السنوي المغري المعروض عليه لتمديد إقامته في «بارك دي برانس».

المثير أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي دخل على خط مفاوضات وإقناع زميله السابق نيمار حيث تربطهما علاقة صداقة قوية داخل وخارج الملعب كما أن بعض المحللين يذهبون إلى أن البطولات الكبرى الحقيقية انقطعت برحيل نيمار الذي كان يمثل المحرك الأول لميسي وعودته قد تعيد الـ«بارسا» إلى سابق عهده بعكس الصفقات الأخيرة التي لم تضيف شيئًا الأمر الذي يحسن من موقف برشلونة من ناحية المفاوضات الجارية ويضعف موقف النادي الباريسي.