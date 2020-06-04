موقعة حسم لقب الدوري.. تعرف على موعد ديربي ليفربول وإيفرتون

ليفربول وإيفرتون. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، عن موعد مباراة ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي من الممكن أن يحسم بها الريدز لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي.

وقالت جريدة «تايمز» البريطانية، وفقًا لـ«جول»، اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على موعد المباراة، والتي ستكون ضمن لقاءات الجولة الثلاثين من الدوري، مشيرة إلى أنّ المباراة ستُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً، يوم الأحد 21 يونيو.

وأوضحت الجريدة أنّ ما يتبقى حتى الآن، هو الاستقرار على ملعب المُباراة، حيث ليس من المعروف حتى الآن ما إذا كانت ستُقام على ملعب «جوديسون بارك»، أو تلعب خارج مدينة ليفربول؛ مُشيرة إلى أنّ المباراة ستنقل عبر قناة «سكاي» المجانية.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت استئناف موسم 2019/2020، في 17 يونيو المُقبل، بشرط أنّ تكون جميع متطلبات السلامة متوفرة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويحتاج ليفربول فقط للفوز في أول مباراتين من أجل حسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ أكثر من 30 عامًا، أو ينتظر سقوط مانشستر سيتي ضد أرسنال لحسم اللقب في مواجهة إيفرتون.