ميلان يكشف عن خبر سار بشأن إصابة إبراهيموفيتش

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. (أرشيفية : إنترنت)

كشف نادي ميلان الإيطالي أن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يتعافى بشكلٍ جيد من إصابته في الساق، وأنه سيخضع لمزيد من الاختبارات في غضون 10 أيام تقريبًا.

وأكد بيان صادر من النادي، اليوم عن عدم وجود مضاعفات فيما يتعلق بإصابة أسفل الساق اليمنى للنجم السويدي، حيث تسير عملية التعافي بشكلٍ جيد.

وأوضح النادي أن «إبرا» سيخضع لمزيد من الفحوصات في غضون 10 أيام لكي يتم التوقف على حالته بوضوح وتحديد موعد عودته الجديدة إلى الملاعب.

ومن المقرر أن يغيب إبراهيموفيتش عن مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس في الأسبوع المُقبل بسبب الإيقاف، ولكن مع ذلك إذا وصل الروسونيري إلى نهائي كأس إيطاليا يوم 17 يونيو فسوف يكون مستعداً للمشاركة في تلك المباراة الكبرى إذا كان جاهزاً بدنياً.

كان المهاجم عاد إلى السويد بعد إصابته في التدريبات الأولى بعد التوقف الطويل بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن ميلان قام باختباره مجدداً بعد رجوعه من السويد اليوم وجاءت نتائج الاختبارات مُبشرة إلى حدٍ كبير.