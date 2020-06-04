الدوري الإنجليزي يعتمد رسميا قانون التبديلات الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 04:08 مساء
الدوري الإنجليزي. (إنترنت)

اعتمد الدوري الإنجليزي الممتاز قانون التبديلات الجديد الذي ينص على السماح للفريق بإجراء خمسة تبديلات بدلًا من ثلاثة في المباريات المتبقية من الموسم الجاري.

وسار الدوري الإنجليزي على خطى نظيريه الألماني والإسباني في اعتماد القانون الجديد، بهدف مساعدة الفرق على الحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وقالت رابطة البريميرليغ في بيان رسمي اليوم الخميس، وفقًا لـ«سبورت 360» خلال الفترة المتبقية من الموسم الجاري، سيكون عدد التبديلات المسموح في المباراة ثلاثة بدلا من خمسة.

ووأوضح البيان أن هذا القانون موقت وصدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الشهر الماضي، كما وافق مجلس إدارة الرابطة على زيادة عدد اللاعبين المتاحين في مقاعد البدلاء في الفريق الواحد إلى تسعة بدلا من سبعة حتى نهاية الموسم الجاري.

وسيحق لأي مدرب إجراء التغييرات في ثلاث مناسبات فقط ليس من بينها بين الشوطين، وهو أمر مختلف عما سبق، ما يجعل ذلك الأمر غير مقلق بخصوص تضييع الوقت في المباريات.

ويهدف القانون الجديد في الأساس إلى الاعتناء بالحالة البدنية للاعبين وتخفيض نسبة حدوث إصابة لأي لاعب بعد فترة طويلة من التوقف بسبب «كورونا».

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