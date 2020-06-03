تونس تعلن عودة جميع الأنشطة الرياضية يوم 8 يونيو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 07:54 مساء
المحترف الليبي حمدو الهوني نجم فريق الترجي التونسي. (أرشيفية : إنترنت)

قررت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، السماح بعودة جميع الأنشطة الرياضية، بدءا من الثامن من شهر يونيو الجاري، لكن من دون حضور الجماهير.

وتبدأ تونس غدًا، وفقًا لـ«كورة»، المرحلة الثالثة والأخيرة لإجراءات تخفيف الحجر الصحي الموجه، ما يتيح للقطاعات الاقتصادية استعادة أنشطتها بنسبة أعلى لطاقتها التشغيلية.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن عن موعد استئناف مباريات الدوري الممتاز، والمعلقة منذ منتصف مارس الماضي في أغسطس المقبل.

وبدأت فرق من الدوري بالفعل في العودة إلى التدريبات في مجموعات مصغرة في مقدمتها فريق الترجي، فيما تستعد فرق النجم الساحلي والنادي الصفاقسي والنادي الإفريقي والملعب التونسي للعودة خلال الأسبوع الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه خسائر هائلة
اقتصاد
(فيديو) أميركيون يواصلون التظاهر والاحتجاج على مقتل جورج فلويد رغم تهديدات ترامب
دولى
سعاد خليل لـ«بوابة الوسط»: من يملك قلما مسرحيا جيدا لا يتعدون أصابع اليد.. ولم ...
ثقافة وفن
الإيرادات النفطية والسيادية غطت 21% من إجمالي الإيرادات وقرض «المركزي» يمثل 71%
ليبيا
مصادر من مزدة: لم نلاحظ تحقيقات بشأن «مجزرة» المهاجرين
ليبيا
«المالية»: 6.66 مليار دينار إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي وصل الخزانة العامة ...
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه: من يحتجون على تواصلنا مع السراج يقترحون البديل عن ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تناقش ضم أفراد مشاركين في حرب طرابلس للوزارة
ليبيا
بنغلاديش توقف «العقل المدبر» لمهربي البشر على خلفية مقتل 26 من مواطنيها في ليبيا
ليبيا
كونتي يؤكد لحفتر رفض أي خيار عسكري في ليبيا
ليبيا
نقل ترامب إلى مخبأ سري أثناء مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبير روسي: الحيوانات المصابة بـ«كورونا» لا تعدي الإنسان