تونس تعلن عودة جميع الأنشطة الرياضية يوم 8 يونيو

المحترف الليبي حمدو الهوني نجم فريق الترجي التونسي. (أرشيفية : إنترنت)

قررت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، السماح بعودة جميع الأنشطة الرياضية، بدءا من الثامن من شهر يونيو الجاري، لكن من دون حضور الجماهير.

وتبدأ تونس غدًا، وفقًا لـ«كورة»، المرحلة الثالثة والأخيرة لإجراءات تخفيف الحجر الصحي الموجه، ما يتيح للقطاعات الاقتصادية استعادة أنشطتها بنسبة أعلى لطاقتها التشغيلية.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن عن موعد استئناف مباريات الدوري الممتاز، والمعلقة منذ منتصف مارس الماضي في أغسطس المقبل.

وبدأت فرق من الدوري بالفعل في العودة إلى التدريبات في مجموعات مصغرة في مقدمتها فريق الترجي، فيما تستعد فرق النجم الساحلي والنادي الصفاقسي والنادي الإفريقي والملعب التونسي للعودة خلال الأسبوع الجاري.