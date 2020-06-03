توتنهام يعلن اكتشاف إصابة بـ«كورونا» بين صفوفه

نادي توتنهام الإنجليزي. (أرشيفية : إنترنت)

كشف نادي توتنهام الإنجليزي عن وجود إصابة بفيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19)، لأحد الأفراد لديه، وهي التي ظهرت في الدفعة الأخيرة من الاختبارات.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وجود إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، بين فريق البريميرليغ، في الاختبارات التي خضع لها 1197 لاعبًا وموظفًا يومي الإثنين والثلاثاء.

ولم يكشف توتنهام في بيان له عن هوية الشخص المُصاب إذا كان من اللاعبين أو الطاقم الفني، مؤكدًا أن الحالة لم تظهر عليها أي أعراض، وأنه سيطبق عليه الحجر الصحي لمدة أسبوع قبل إجراء مزيد الاختبارات.

وكانت الرابطة أعلنت إصابة ستة أشخاص في الاختبار الأول، واثنين في الثاني، وأربعة خلال الجولة الثالثة من الاختبارات، بينما لم يشهد الاختبار الرابع وجود أي حالة إيجابية.