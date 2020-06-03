تحالف الاحتجاجات و«كورونا» يلغي الدوري العراقي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 04:14 مساء

أعلنت الهيئة الموقتة المكلفة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإدارة شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي، إلغاء موسم 2019-2020 بعد تعثره أكثر من مرة، بداية بسبب الاحتجاجات الواسعة، وبعدها بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد» «كوفيد-19».

واكتفت الهيئة بالقول في بيان مقتضب: تقرر بالاتفاق مع الأندية إلغاء مسابقة الدوري للموسم 2019-2020، ولم تحدد الهيئة بعد الترتيب النهائي، وما إذا كان سيتم تتويج بطل، أو هبوط فرق للدرجة الثانية، وفقا لما نقلته «فرانس برس».

وتعثرت بطولة الدوري أكثر من مرة هذا الموسم، إذ علقت منافساتها بداية في أكتوبر الماضي بعد اندلاع احتجاجات مطلبية واسعة في بغداد ومدن عدة في جنوب البلاد.

وبعد توقف لنحو أربعة أشهر، استؤنفت البطولة في فبراير بصيغة معدلة، قبل أن تتوقف مجددًا في مارس بسبب فيروس «كورونا المستجد» «كوفيد-19».

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