إصابة أسرة قائد منتخب مصر بالكورونا

أحمد فتحي مع بناته (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت أسرة اللاعب الدولي المصري أحمد فتحي، وقائد منتخب الفراعنة لكرة القدم والنادي الأهلي السابق، عن إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، حيث كتبت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحي على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنها وبناتها قد أصبن بفيروس كورونا، مطالبة المتابعين بالدعاء لها، وقالت «ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي».

فيما أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الظهير الأيمن المخضرم قد خضع إلى فترة العزل المنزلي بعدما جاءت نتيجة أول فحص بفيروس كورونا سلبية، حيث أصيبت أسرته خارج مدينة القاهرة، بعد أن صحبهم منذ أيام إلى مدينة العين السخنة، وكشف أحمد فتحي أنه بصحة جيدة ولم يصب بفيروس كورونا بعدما أصيبت زوجته وبناته.

أحمد فتحي كان وقع على عقد مدته ثلاث سنوات مع نادي بيراميدز بنهاية الموسم الحالي، والذي ينتهي فيه عقده مع الأهلي المصري بعد محاولات التجديد إلا أن المقابل المادي لم يتفق عليه.