مرض نادر يقضي على شقيقة جاتوزو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 04:44 مساء
المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي جاتوزو (أرشيفية : الإنترنت)

غادر المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي جاتوزو مدينة نابولي اليوم الثلاثاء متوجها إلى ميلانو بعد تلقيه نبأ وفاة شقيقته فرانشيسكا بعد إصابتها بمرض نادر في خضم الاستعداد لعودة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى «الكالتشيو» من جديد ليتلقي الإيطالي جينارو جاتوزو الخبر الحزين.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية اليوم الثلاثاء أن فرانشيسكا شقيقة نجم ميلان ومدربه السابق جينارو جاتوزو قد توفت عن عمر 37 سنة، بعد معاناتها لعدة شهور مع مرض قاتل نادر وقالت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية إن فرانشيسكا قد تم إدخالها منذ شهر فبراير الماضي إلى مستشفى بوستو أرسيزيو بالقرب من مدينة ميلانو وتبين أنها تعاني من مرض نادر.

وغادر جاتوزو مدينة نابولي متوجها إلى ميلانو للتواجد مع عائلته وحضور مراسم تأبين أخته إلى مثواها الأخير في الوقت الذي كان يستعد فيه لانطلاق الدوري الإيطالي بعد أن بدأت أندية الدوري الإيطالي الاستعداد للعودة إلى التدريبات الجماعية وفقًا لما أقرته الحكومة الإيطالية في وقت سابق بناء على اعتماد البروتوكول الطبي لبدء الموسم حيث تم التوقيع على أحدث مرسوم حكومي وتم تقديمه في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي ليتأكد خلاله عودة أندية الكالتشيو للتدريبات الجماعية.

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