الكشف عن مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 09:14 مساء
جانب من مباراة سابقة بين يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بشكل رسمي، جدول مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري.

وستعود منافسات البطولة، وفقًا لـ«سبورت 360» بمواجهة تورينو ضد بارما، وفيرونا ضد كالياري، يوم السبت 20 يونيو ضمن فعاليات الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

وفي إطار فعاليات نفس الجولة سيواجه أتالانتا نظيره ساسولو، وسيلعب إنتر ميلان ضد سامبدوريا يوم الأحد 21 يونيو.

وستفتتح مباريات الجولة 27 يوم الإثنين 22 يونيو بالمواجهات التالية: بولونيا ضد يوفنتوس، وفيورنتينا ضد بريشيا، وليتشي ضد ميلان.

وستقام مواجهات نفس الجولة يوم الثلاثاء 23 يونيو بالمباريات التالية: سبال ضد كالياري، فيرونا ضد نابولي، تورينو ضد أودينيزي، جنوى ضد بارما.

وستختتم مباريات الجولة يوم الأربعاء 24 يونيو، بمواجهة إنتر ضد ساسولو، وأتالانتا ضد لاتسيو، وروما ضد سامبدوريا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تستطيع الخروج اليوم» يفوز بجائزة مهرجان eurasia بموسكو
ثقافة وفن
المسماري يعلن «إعادة السيطرة» على منطقة الأصابعة
ليبيا
أبوظبي تحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها اعتبارا من غد
عربى
نقل ترامب إلى مخبأ سري أثناء مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض
دولى
ترامب يصنف حركة «أنتيفا» كـ«منظمة إرهابية» بعد اتهامها بقيادة مظاهرات مينيسوتا
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
روسيا تصف رد فعل ترامب على مهمة إطلاق رحلة أميركية للفضاء بـ«الهستيريا»
دولى
«المركزي» بنغازي يصدر ردا تفصيليا على الخارجية الأميركية بشأن شحنة العملات ...
ليبيا
إصابات «كورونا» تتجاوز 6 ملايين حالة في العالم: الوباء يجتاح البرازيل وأوروبا ...
دولى
ترامب يرجئ قمة مجموعة السبع ويسعى لتوسيع قائمة الدول المدعوة
دولى
(فيديو) البنتاغون يرفع درجة التأهب استعدادا لنشر قوات الجيش الأميركي في ...
دولى
44 نائبا يعلنون مبادرة من 4 نقاط لوقف القتال وترسيخ السلم الأهلي
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

روسيا: النتائج الأولية لاختبار دواء «أفيفافير» على مرضى «كورونا» أظهرت فعاليته بنسبة 90%