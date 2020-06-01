الكشف عن مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جانب من مباراة سابقة بين يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بشكل رسمي، جدول مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري.

وستعود منافسات البطولة، وفقًا لـ«سبورت 360» بمواجهة تورينو ضد بارما، وفيرونا ضد كالياري، يوم السبت 20 يونيو ضمن فعاليات الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

وفي إطار فعاليات نفس الجولة سيواجه أتالانتا نظيره ساسولو، وسيلعب إنتر ميلان ضد سامبدوريا يوم الأحد 21 يونيو.

وستفتتح مباريات الجولة 27 يوم الإثنين 22 يونيو بالمواجهات التالية: بولونيا ضد يوفنتوس، وفيورنتينا ضد بريشيا، وليتشي ضد ميلان.

وستقام مواجهات نفس الجولة يوم الثلاثاء 23 يونيو بالمباريات التالية: سبال ضد كالياري، فيرونا ضد نابولي، تورينو ضد أودينيزي، جنوى ضد بارما.

وستختتم مباريات الجولة يوم الأربعاء 24 يونيو، بمواجهة إنتر ضد ساسولو، وأتالانتا ضد لاتسيو، وروما ضد سامبدوريا.