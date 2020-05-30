مفاجأة.. إيطاليا تدرس إعادة الجماهير لمدرجات كرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 12:34 مساء
جماهير الكرة الإيطالية (أرشيفية : الإنترنت)

يدرس مسؤولو الكرة الإيطالية خطة لإعادة الجماهير إلى مدرجات ملاعب كرة القدم، خلال الفترة المقبلة، بعد أن انخفضت معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في إيطاليا بصورة ملحوظة، ولهذا السبب يفكر المسؤولون في إعادة الجماهير للمدرجات، بضوابط محددة.

وكانت الحكومة الإيطالية سمحت بإعادة افتتاح المطاعم مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وبدأت رابطة «الكالتشيو» في التخطيط لبحث كيفية إعادة الجماهير للمدرجات، وخلال تصريحات صحفية، قال رئيس نادي ليتشي سافريو دامياني تعليقا على الأمر: «نحن نفكر في ذلك بالتأكيد لأنه من الصحيح اتخاذ خطوة جديدة للأمام بعد تخفيف الإجراءات»، وفقا لتقارير إعلامية في إيطاليا.

وتابع: «أعتقد أن الأمر سيكون جيدا إن أمكن ونفكر في خلق عملية التناوب بين حاملي التذاكر لدينا، مما يمنع بيع أي تذاكر جديدة، سعة ملعبنا تبلغ 30 ألف مقعد، لذلك سيكون من الرائع أن نخلق عملية التناوب بين مشجعينا، لتقديم القليل من الترفيه لهم مع الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة وضمان التباعد الاجتماعي».

ووفقا لأحدث مرسوم قامت الحكومة الإيطالية بإصداره، فإنه تم السماح لعدد معين يصل إلى 300 شخص فقط بالوجود بالأماكن المغلقة مثل السينما، وعدد يصل إلى 1000 شخص في الساحات المفتوحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب ينهي علاقة أميركا بمنظمة الصحة العالمية
دولى
توجيه تهمة القتل غير المتعمد للشرطي الأميركي المتهم في قضية جورج فلويد
دولى
عميد سبها: قلق من تحول البلدية إلى بؤرة لتفشي فيروس «كورونا»
ليبيا
«تويتر» يضع إشارة «تمجيد للعنف» على تغريدة للبيت الأبيض
دولى
شبح «السورنة» يحوم حول الأجواء والمياه الليبية
ليبيا
الخارجية الروسية: الوضع العسكري والسياسي في ليبيا يتدهور
ليبيا
دفن جثامين المهاجرين ضحايا «مجزرة مزدة» في مقبرة البلدة الخارجية
ليبيا
المحتجون يحرقون مدينة مينيابوليس الأميركية.. وترامب يتوعدهم
دولى
خالد المشري يصف مبادرة عقيلة صالح بـ«المناورة»
ليبيا
شاهد عيان يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل «مجزرة» المهاجرين في مزدة
ليبيا
مدرج نادي الملعب الليبي يدخل مرحلته الأخيرة
رياضة محلية
«بلومبيرغ»: البحرية الفرنسية توقف ناقلة نفط متجهة إلى شرق ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أصحاب البنصر الأطول أقل عرضة للوفاة بـ«كورونا»