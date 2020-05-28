استئناف الدوري الإيطالي في 20 يونيو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 مايو 2020, 09:02 مساء
مباراة سابقة بالدوري الإيطالي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعطى وزير الرياضة الإيطالي، فينتشنزو سبادافورا، الخميس، الضوء الأخضر لاستئناف الدوري المحلي لكرة القدم في 20 يونيو، وذلك بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وقال سبادافورا بعد اجتماع عبر تقنية الاتصال بالفيديو بمسؤولي الاتحاد الإيطالي للعبة ورابطة الدوري: «أعطت اللجنة الفنية والعلمية موافقتها على البروتوكولK وأكد لي الاتحاد أن لديه خطة باء وخطة تاء. في ضوء هذه الاعتبارات، يمكن استئناف البطولة يوم 20 يونيو»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتوقف الدوري منذ فوز ساسوولو على بريشيا 3-صفر في التاسع من مارس بسبب «كوفيد-19»، الذي أودى بحياة أكثر من 33 ألف شخص في البلاد.

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